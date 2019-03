Adolescente é ferido com três tiros em frente casa por faccionário rival no bairro Vitória

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite deste domingo (3) o adolescente L.T.S de 17 anos, foi ferido a tiros na frente de sua casa na rua Tião Natureza no bairro Vitória em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, a vítima estava caminhando em via pública, chegando na frente da sua residência, quando um homem membro da facção do Bonde dos 13, se aproximou a pé e de posse de uma arma de fogo efetuou 7 tiros contra o adolescente. Três dos projeteis acertou o menor, sendo que um ficou alojado na coxa, outro transfixou uma das pernas e o último transfixou abdômen. Após o crime o criminoso fugiu correndo, tomando rumo ignorado.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que ao chegar no local, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 5°Batalhão estiveram no bairro, colheram informações e saíram em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações, se deslocaram ao pronto socorro para conversar com a vítima e em seguida buscaram informações no local do crime em busca de identificar o criminoso.

A Polícia informou que a motivação do crime foi brigas entre facções.