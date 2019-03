Polícia prende o número 1 do Bonde dos 13 na Sapolândia

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam na tarde deste domingo (3), na Sapolândia, no Distrito Industrial, em Rio Branco, Mailton da Silva Teixeira, de 31 anos, vulgo “Maicon”, membro n°1 da facção Bonde dos 13 na região. O criminoso que possuía um mandado de prisão por homicídio era foragido da justiça acreana. O crime ocorreu em agosto de 2018.

De acordo com o Delegado Cristiano Ferreira de Bastos, coordenador da DHPP, Maicon é suspeito de ter matado o jovem Rafael Ferreira de Souza, 23 anos, com 7 tiros na rua Manaquiri, no bairro Ruy Lino 3, na noite do dia 1° de agosto de 2018.

A Polícia recebeu a informação que Maicon estava na região da Sapolândia, ao se deslocar até o local para cumprir o mandado de prisão, Mo foragido avistou os policiais e saiu em fuga pelos becos da região, pulando várias cercas e entrando em vários quintais. Foi feito uma perseguição e o criminoso foi abordado dentro de uma casa.

Foi dada voz de prisão e o membro da facção foi conduzido a Delegacia e está a disposição da justiça, onde cumprirá pena pelo crime de homicídio e organização criminosa.

Maicon é irmão de outro membro, considerado um dos lideres do Bonde dos 13 no Estado, Wylis da Silva Teixeira, conhecido no mundo do crime pela Alcunha de “Tatu”, que está preso desde agosto de 2017. Os dois irmãos estariam na lista da Morte da facção rival Comando Vermelho.