Nível do Rio Acre, na capital, sobe 73 centímetros em poucas horas

A decisão do governo do Acre de transformar o que seria apenas o Museu dos Povos do Acre, em uma sede para o Detran, Depasa, órgãos ligados à Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), que também entraria no pacote, ganhando uma nova sede administrativa. O anúncio foi feito pelo secretário Thiago Caetano, na sexta, dia 1º.

Karla Matins, ex-diretora-presidente da Fundação de Comunicação e Cultura Elias Mansour (FEM), que também assina a placa de entrega da primeira etapa das obras do museu, classifica que a decisão de transformar o museu em secretaria é uma posição errada, e que ficou entristecida com a informação. Ela usou o facebook para isso.

“Me entristece ver pessoas comemorando a não realização do museu, ou quem fala que esse dinheiro investido é um desperdício. Estamos voltando à sociedade do senso comum, a que só enxerga que tudo deve ser olhado com o mesmo formato. Me impressiono que alguém se sinta confortável (…) deixando de construir um espaço de cultura”, escreveu.

No sábado, o deputado estadual Daniel Zen (PT) também criticou a informação do secretário acreano e chamou de medíocre a decisão de mudar a finalidade única do local para também utilizá-lo como repartição pública. Para deixar o espaço pronto, ainda seria necessário mais R$ 30 milhões em despesas.

“Eu entendo que, à época em que foi anunciada a construção do Museu dos Povos Acreanos, tenha havido polêmica por conta da crise econômica e de uma suposta “inversão” da ordem de prioridades que o Governo definia. Mas, depois da obra quase pronta, transformar um prédio que abrigaria um museu em sede de repartição pública é de uma mediocridade sem precedentes”, escreveu o deputado.