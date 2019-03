Gladson Cameli: “Meu governo não vai dar certo, já deu certo”

Extremamente tranqüilo. Sem mostrar nenhuma mágoa com as críticas recebidas. Otimista com os seus projetos para o Acre. Assim encontrei o governador Gladson Cameli no seu escritório, quando fui fazer na tarde da última sexta-feira uma entrevista sobre os 60 dias de governo. Na parte política, garante ter o apoio de sete dos oito deputados federais e dos três senadores, que lhe garantiram votos a favor da Reforma da Previdência. Prometeu que em dois anos entrega a ponte que ligará Epitaciolândia-Brasiléia, concluir todas as obras abandonadas pelo ex-governador Tião Viana, projeta mais mil casas para a Cidade do Povo e a construção de um conjunto habitacional para o funcionalismo público, em uma área atrás do estádio “Arena da Floresta”. Sobre a imprensa promete que no seu governo não haverá perseguição. “A imprensa não será censurada, quero é quer aponte os erros para que eu corrija”. Sobre a eleição para prefeito de Cruzeiro do Sul, riu, e diz que lá não haverá jeito de se chegar a um candidato de unidade. “Lá não tem jeito”, prevê. Para a disputa da prefeitura de Rio Branco quer que, os que querem ser candidatos vão se manifestando. Não tem um nome da preferência. Sobre uma candidatura única à PMRB tem dúvidas. Estes e outros assuntos foram abordados pelo governador Gladson Cameli, na entrevista abaixo ao BLOG DO CRICA.

BLOG DO CRICA- O QUE FALAR DOS 60 DIAS DE GOVERNO?

GLADSON – Eu digo que foram positivos. Imagine, eu pegando um governo de um grupo que esteve 20 anos no poder! Mal acostumado. Era só distribuição de CECs, CECs e CECs (cargos de confiança), deram empregos, empregos e não trabalho. Uma máquina inchada e ineficiente. Uma economia fragilizada. Um grande rombo fiscal. Atraso do 13º salário, problemas no Pró-Saúde, caos na Saúde e outros. Já na transição fiz uma Reforma administrativa, boa tecnicamente, que diminuiu a máquina do governo em 55% e dará uma economia de 100 milhões de reais, sem isso não tinha como governar. Parte da classe política não gostou, mas isso é normal. Estou organizando a casa, colocando as pessoas certas e nos lugares certos. Vamos retornar a credibilidade do Estado pagando os fornecedores e já pagamos a folha do Pró-Saúde. O que eu posso dizer é que foram 60 dias positivos para o governo. O agronegócio já está dando uma boa visão nacional para o Acre, com o apoio total do governo federal.

BLOG DO CRICA- VAMOS PARA O CALO DE TODOS OS GOVERNOS, O SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE. O QUE VOCÊ PENSA PARA TIRAR A SAÚDE DO CAOS QUE RECEBEU?

GLADSON- Já estamos com a Fundação que administra o Hospital de Base de Brasília trabalhando aqui no Acre, fazendo um levantamento sobre todo o sistema de saúde, e se apresentarem uma boa proposta, nós vamos terceirizar os atendimentos na área médica no HUERB, Pronto Socorro e Hospital Regional de Brasiléia. Nos moldes da parceria público-privada que já acontece no Hospital do Juruá, onde vou manter a direção com as religiosas que o administram e reforçar o apoio. Posso garantir que será tudo bem transparente. Antes de enviar o projeto de lei para a Assembléia Legislativa quero levar á Brasília uma comissão de deputados, médicos, sindicalistas, para ver o trabalho da Fundação. O que quero são as unidades de saúde funcionando, os médicos trabalhando e ganhando bem, o servidor valorizado, e com a população contente. Esta é a minha intenção.

BLOG DO CRICA-A CONSTRUÇÃO É A ATIVIDADE QUE MAIS GERA EMPREGO E RENDA NO ACRE, MAS ESTÁ COMPLETAMENTE PARADA. COMO REATIVAR O IMPORTANTE SETOR?

GLADSON- Nós temos projetos para construir mil unidades habitacionais na Cidade do Povo e a construção na área atrás do estádio “Arena da Floresta” – cujo nome devo mudar – de um conjunto para os funcionários públicos do Estado. Quero os empresários trabalhando no meu governo. Vamos reativar a economia, paralisada no governo passado.

BLOG DO CRICA- O ESTADO TEM PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS FALIDOS COMO PEIXES DA AMAZONIA, FÁBRICA DE TACOS, ZPE, COMPLEXO DO PEIXE DE CRUZEIRO DO SUL E OUTROS, O QUE FAZER COM ESTES ELEFANTES BRANCOS. O GOVERNO VAI CONTINUAR INVESTINDO?

GLADSON – De jeito nenhum. Vou passar tudo para a iniciativa privada. Já me reuni com os empresários sócios da “Peixes da Amazônia” e dei ciência que o governo sairá do negócio. O Estado não vai se meter mais em nada do setor privado. Isso está decidido. Quero é gerar emprego. O Estado está fora das empresas em que o governo tem participação.

BLOG DO CRICA- E AS OBRAS PREVISTAS E OUTROS PROJETOS?

GLADSON- Vamos licitar os 12 quilometros do Anel Viário de Brasiléia, a construção de uma ponte de mão dupla; que vai ligar os municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, vamos recuperar as obras abandonadas pelo governo passado, a Segurança terá novos investimentos de mais de 30 milhões de reais, só com compra de veículos serão mais 60 unidades. Vamos licitar 98 milhões de reais para ramais. Conseguimos um avião para o SAMU. Plantios de soja, feijão, arroz e café já começaram. Estou muito otimista com uma virada na economia do Acre. Espero entregar em dois anos a ponte de Brasiléia.

BLOG DO CRICA- E ESTA SUA BRIGA COM ALIADOS, COMO O PREFEITO MAZINHO SERAFIM?

GLADSON- Esta briga de Sena Madureira estava com os dias contados. Não vou pagar um preço por brigas internas.Tinha os grupos do Mazinho, do deputado Gehrlén, da Toinha Vieira, brigando pelo Núcleo da Educação. Não leram a Reforma e pensavam que o setor ainda tinha 300 cargos e só ficou com 20. Coloquei no comando uma pessoa de nenhum dos grupos. Considero o Mazinho um bom prefeito, se excede nas críticas, já lhe disse, mas lhe respeito, e o governo não vai retaliar com perseguição ao prefeito, porque tenho um compromisso com o povo de Sena Madureira. Eu só lamento a situação.

BLOG DO CRICA- VOCE TEM OUTRO PROBLEMA DE REBELDIA NA SUA BASE DE APOIO. O DEPUTADO ROBERTO DUARTE (MDB) TEM SIDO UM CRÍTICO FEROZ DO SEU GOVERNO. COMO VOCÊ ENCARA ISSO?

GLADSON- Eu me dou bem com o deputado Roberto. O melhor possível. Ele deve ter confundido que eu possa ter tido alguma influência nele não ter sido escolhido primeiro secretário da Assembléia Legislativa. Não tive nenhuma. Os deputados é que escolheram o deputado Luiz Gonzaga. Os decretos que ele foi contra eram para a segurança do Estado. O seu discurso de ser um deputado independente é questão dele, e eu vou respeitar. Quando a crítica for construtiva acatarei e vou procurar uma correção. Pode ser independente como quiser. Falar o que bem entender. O mandato é seu. E eu vou tocar o meu governo.

BLOG DO CRICA- REFORMA DA PREVIDENCIA?

GLADSON- Não tem jeito. Se não aprovar a Reforma da Previdência os estados quebram. Por isso, todos os governadores estão empenhados na sua aprovação. Nós estamos lutando por três objetivos: Reforma da Previdência, Pacto Federativo e Negociação das Dívidas dos Estados. Já foi autorizada pelo governo federal uma renegociação das dívidas do Acre com a Caixa Econômica Federal. Não vamos pagar mais juros de agiota como no governo passado.

BLOG DO CRICA- QUAL A SUA RELAÇÃO COM A OPOSIÇÃO?

GLADSON- Muito boa. Sem problema. Respeito a opinião de todo mundo. Falo com o deputado Jenilson (PCdoB), com o deputado Zen (PT), com qualquer um e aceitarei toda a crítica que vier da oposição que for construtiva.

BLOG DO CRICA- ESTÁ SENDO FEITO UM LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS, E UM PENTE FINO NAS SECRETARIAS. O QUE VOCÊ VAI FAZER COM OS RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO?

GLADSON- O que estiver legal, tudo bem. Não é para perseguir ninguém, mas para ter uma noção como foram recebidas as secretarias. O que estiver de errado será encaminhado ao Ministério Público. É isso.

BLOG DO CRICA- ESTÁ VALENDO A PROMESSA DE DEMITIR OS SECRETÁRIOS QUE NÃO APRESENTAREM RESULTADOS?

GLADSON- Valendo. Todos estão cientes de que os que não apresentarem resultados serão demitidos. Deixo todos os secretários a vontade para trabalhar. Mas na hora certo vou cobrar de cada um. Eles sabem disso.

BLOG DO CRICA- VOCÊ TEM UMA PROMESSA DE CAMPANHA DE CONTRATAR OS APROVADOS NOS CONCURSOS PARA A POLÍCIA CIVIL E A POLÍCIA MILITAR. COMO ESTÁ ESTA PROMESSA?

GLADSON- Chamei a minha equipe econômica e disse: se virem nos 40, eu quero contratar em julho os que foram aprovados nos concursos para a Polícia Civil e Polícia Militar. A ordem foi dada. E vou cumprir a minha promessa de campanha.

BLOG DO CRICA – VOCÊ FEZ UMA NOMEAÇÃO QUE RECEBEU CONTESTAÇÃO DE ALIADOS, A DO EX-CANDIDATO AO SENADO PELO PT, NEY AMORIM. COMO VOCÊ REAGE?

GLADSON- Estou gostando do trabalho do Ney Amorim como assessor. É muito hábil. Está muito bem. Não me arrependo da nomeação. Tem quem não gostou, mas é um direito. Só posso dizer que estou muito satisfeito com o seu trabalho e a ajuda no campo político.

BLOG DO CRICA – SUA MÃE, LINDA CAMELI, É MUITO PRESENTE NAS REDES SOCIAIS, INCLUSIVE, REBATENDO CRÍTICAS À SUA PESSOA. COMO É ESTA RELAÇÃO?

GLADSON- É verdade (ri da pergunta). Ela lê tudo. Já disse para ela ter calma. Mas é coisa de mãe. E assim mesmo.

BLOG DO CRICA – FECHANDO A CONVERSA: TRÊS PERGUNTAS. VOCÊ TEM A GA RANTIA DE QUANTOS VOTOS DA BANCADA FEDERAL PARA APROVAR A REFORMA DA PREVIDENCIA? NESTES 60 DIAS, VOCÊ VOLTOU ÁS RUAS PARA SENTIR O TERMÔMETRO POPULAR? VAI DEMITIR OS SECRETÁRIOS QUE O MP RECOMENDOU?

GLADSON- Votando na Reforma da Previdência teremos sete dos oito deputados federais e nossos três senadores. Já disse a eles: não me façam prometer entregar uma mercadoria e não entregar. Não deixei as ruas. Visitei hospitais, Praças, conversei com o povo, tudo sem imprensa, e recebendo muito incentivo. Gosto de ouvir de perto o que diz a população. Isso me deixa mais otimista. Sobre a recomendação do MP, enviei o documento para a análise da Procuradoria Geral do Estado para dar um parecer.