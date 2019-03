Gasolina fica mais cara em Rio Branco durante o período de carnaval; preço subiu até R$ 0,50

A entrevista do governador Gladson Cameli (Progressistas) concedida ao jornalista Luis Carlos Moreira Jorge, do Blog do Crica, no ac24horas, começa a repercutir na classe política. O primeiro a se manifestar sobre as declarações é o deputado Roberto Duarte (MDB), ao rebater as afirmações em que ele poderia ter se confundido ao pensar que Cameli teve alguma influência na eleição da Mesa Diretora da Aleac, em fevereiro, quando os deputados Nicolau Junior (Progressistas) foram escolhidos para a presidência, e Luiz Gonzaga (PSDB), como primeiro-secretário.

Duarte, que pleiteava a vaga de primeira-secretário, afirmou ao ac24horas na manhã deste domingo, 3, que sua atual postura de “independência e critica” ao governo não é porque perdeu a primeira-secretaria. “Eu perdi a primeira-secretaria por causa da minha postura”, frisou o parlamentar que criticou Cameli: “O governador tem que parar de prometer aquilo que não pode cumprir, principalmente para seus aliados”. Durante as conversas de bastidores para formação da Mesa Diretora, Duarte afirmou que o governador teria prometido o cargo ao MDB.

Outro ponto da entrevista em que é citado por Gladson, por ser contra o decreto que supostamente limita a participação de empresas acreanas em licitações, Duarte afirma que Cameli não explica que segurança ao Estado é essa que o ato publicado no Diário Oficial traz.

“Ele fala que os decretos dos quais eu critiquei trazem segurança para o Estado, mas ele não explica que segurança é essa. Gostaria de debater com ele sobre esses decretos. Os empresários acreanos não pensam como ele. E são os empresários que geram emprego e renda para a população, além de serem os grandes geradores de imposto que o Estado arrecada”, frisou.