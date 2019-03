Confira as fotos do Carnaval no Mercado Velho neste domingo

Animação e disposição não faltaram na segunda noite do Carnaval Cultural Magid Almeida, em Cruzeiro do Sul. A festa, que é promovida pela Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada e Sebrae, arrastou mais de 10 mil foliões neste sábado, 2, para a praça do Centro Cultural.

Além de estimular a cultura, o evento aquece a economia local e o turismo. A alegria foi conduzida por bandas locais, até às 3 horas. A Secretaria Municipal de Saúde distribuiu preservativos masculino e femininos e conscientizou os brincantes sobre a importância de prevenir e evitar doenças sexualmente transmissíveis.

“Essa é uma demonstração do nosso compromisso com a cultura e economia. Uma festa bonita e pacífica que, neste ano, homenageia o maior carnavalesco que tivemos aqui, Seu Magid Almeida, resgatando a tradição dos Marujos e das Escolas de Samba”, salientou o prefeito em exercício, Zequinha Lima.

A programação deste domingo, 3, conta com a apresentação dos Marujos, bandas locais e grupos de dança, é o que destaca o secretário de Cultura Aldemir Maciel. “Paralela a atrações, os foliões dispõem de uma praça de alimentação e bebida super organizada, sem falar na segurança garantida pela Polícia Militar”, frisou.

Para o professor da Universidade Federal do Acre, Mauro Uchoa, o Carnaval os blocos são o destaque da festa. “Os blocos reúnem pessoas que compartilham coisas boas. Nos unimos para brincar, promover alegria, renovando as energias para o ano que se inicia após o Carnaval. ”

Aislan Almeida, filho do carnavalesco Magid Almeida, agradeceu a homenagem condida ao pai. “Nosso total agradecimento ao prefeito Ilderlei Cordeiro, por essa grande homenagem. Papai sempre atual no Carnaval e é uma emoção muito grande saber que Cruzeiro do Sul o reconhece como seu maior carnavalesco”, afirmou.

Este slideshow necessita de JavaScript.