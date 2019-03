Confira as fotos do Baile Vermelho e Preto realizado na Maison Borges

A pressão feita pelos professores impedidos de assinar novos contratos com o Estado do Acre parece estar surtindo o efeito desejado por muitos profissionais. Sem o quantitativo ideal para iniciar o ano letivo, o secretário Mauro Sérgio, da Educação, Esporte e Cultura (Seduc), precisou adiar o início do ano letivo.

Agora, com a alteração, as aulas na rede pública estadual de ensino só vão começar no dia 18 de março, uma semana a mais que a data antes estabelecida pela secretaria. Ao menos 5,3 mil professores ainda precisam assinar contratos. Na sexta-feira, dia 1º, um grupo de trabalhadores protestou em frente ao Gabinete do Governador, no Centro de RIo Branco.

Mesmo com a mudança na data, o secretário destacou que não haverá prejuízo ao ano letivo, mesmo assim, professores dizem que será preciso trabalhar aos sábados, e desenvolver aulas extras para conseguir fechar todos os dias letivos até o mês de dezembro. O impasse chegará ao fim na próxima quarta-feira, dia 06.