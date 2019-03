Vídeos mostram trecho da BR-364 entre Rio Branco e Porto Velho alagado

Vídeos amadores mostram que um trecho da BR-364, entre Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO) está alagado. Após uma forte chuca que caiu na região, as laterias da rodovia ficaram encharcadas e a água acabou invadindo as duas faixas de rolamento. A rodovia é a única que dá acessa entre os estados.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Acre, não há risco de a rodovia federal ser bloqueada, como ocorreu em 2014, durante a maior cheia do Rio Madeira. Neste sábado, dia 2, o manancial marcou, no Abunã, 22,56 metros. O nível já atrapalha o embarque na balsa que fica na região.

As imagens mostram que em pelo menos 50 metros a água está cobrindo o asfalto. A localização exata não foi descrita nos vídeos, mas segundo apurou o ac24horas, fica após a entrada de Fortaleza do Abunã, sentido Porto Velho. As imagens foram gravadas em táxis que fazem lotação entre as capitais.