O PT faz acusações, lambe feridas, é um poço de mágoa e não vê o grande futuro que poderá vir a ter  

Gostando ou não o Partido dos Trabalhadores ainda é o maior do Acre. Mesmo tendo perdido a eleição para o governo, Senado, Câmara Federal e tendo reduzido da bancada estadual. É só conferir nos cartórios eleitorais. Fez muito pelo Acre em 20 anos. Mas também cometeu erros. Até quando vai continuar errando? Está de costas para o futuro. Se debruça sobre o passado remoendo mágoas, lambendo feridas, fazendo acusações. As pessoas estavam cansadas, enfadadas de 20 anos de poder. O povo decidiu fazer mudança e o resultados das urnas precisa ser respeitado e assimilado. É natural, como será natural o PT voltar a ser protagonista em eleições futuras com a nova geração que chega. Jorge Viana, Marcus Alexandre, Raimundo Angelim e outras lideranças, que governaram o Acre nesse período, são importantes na construção do novo momento que o PT vai viver. Acusar o Ney Amorim e outros de traição é cutucar numa ferida que o próprio partido abriu e sangra até hoje. Quantos também não se sentem traídos pelo PT? O PT tem muito a contribuir com o Acre, mas precisa reconquistar o espaço perdido. Não será procurando culpados pela derrota nas urnas, mas com os ideais que o fizeram grande.

. O PT poderá nem ter candidato a prefeito da capital, mas sua participação será decisiva no processo.

. Subestimar é um erro!

. O tempo dirá!

. O certo é que a resolução do diretório regional está ecoando nas redes sociais.

. O Cesário, que assinou a nota, levou umas bordoadas seguras no tocante a questão do Ney Amorim.

. É difícil uma separação política dessas que não terminar sem traumas.

. O deputado Fagner Calegário está sendo aconselhado a avaliar sua migração do PV para o MDB.

. O mandato pertence ao partido e não ao parlamentar.

. No caso, a iniciativa de mudança tem que ser do PV e suplentes.

. Se, por exemplo, o primeiro suplente não assinar abrindo mão do mandato nem vá que é fria.

. É o juiz aposentado Pedro Longo.

. Certo está o Ministério Público em cobrar dos demais poderes explicações sobre a nomeação de supostos fichas sujas.

. O governador Gladson Cameli promoveu mais 200 nomeações de cargos em comissão, o sofrimento está acabando.

. Não constavam os nomes do Cesário Braga, muito menos do professor Carioca.

. O governo já está fazendo caixa para poder pagar dezembro e o 13º de 2019.

. Como diz o Sílvio Martinello, tempos bicudos!

. Dados oficiais apontam que mais de 100 mil pessoas estão desempregadas no Acre; pior é que a fila está aumentando.

. Os professores resgataram os famosos protestos que faziam no passado.

. O novo governo vai ter que aprender a lidar com essas situações, coisa que o PT tinha especialistas.

. Os sindicatos da saúde também começam a mobilizar os servidores para uma possível greve geral.

. Derrubaram a FPA do governo, agora chegou a conta.

. Realmente equipes da prefeitura começam a aparecer nos corredores de ônibus tapando buracos.

. No Calafate o trabalho está ficando bom, porém, a cidade toda está escavacada parecendo as minas da Vale do Rio Doce.

. O ex-deputado federal João Correia tem sido preciso em seu espaço no ac24horas, muito comentado e elogiado.

. Calisto e Roberto Feres no mesmo patamar de leitura.

. Os vereadores da base de sustentação do prefeito Tião Flores (PSB) estão ameaçando romper com ele.

. Bem lembrado, consta que Tião Flores deverá mesmo voltar para o Progressistas a convite do próprio governador.

. O braço direito do Bestene, o Carlinhos, nega, mas, outras fontes progressistas afirmam que ele deverá disputar a eleição de prefeito na capital.

. Não tem o que perder.

. Muita água descendo das cabeceiras dos rios Acre, Xapuri, Riozinho e afluentes.

. Se Rio Branco alagar de novo, chama o “Chame-Chame”.

. Tem uma velhinha no Taquari que a água pode dá na cumeeira, mas só sai de casa se o Chame Chame for lá buscar ela.

. Eu, hem!

. “A pecuária no Acre só vai muito bem porque o governo não tem como se meter no negócio”, de um empresário, ex-presidente da Fieac.

. Com governo ou seu governo o povo resolveu fazer o carnaval nas ruas da cidade.

. Fosse para trabalhar ninguém ía não, mas pro ziriguidum os frízeres estão até a tampa (de água de coco).

Bom feriado!