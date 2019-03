Lula chora, conta que neto sofreu bullying por causa do avô e diz: “Vai lá ver vovó Marisa”

Durante a cerimônia reservada de velório de Arthur Lula da Silva, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), avô do menino, chorou bastante, segundo relato de alguns dos presentes. Ele levou cerca de meia-hora para cumprimentar todos os familiares presentes. Na maior parte do tempo, ele permaneceu de pé ao lado da nora, Marlene Araújo.

Segundo O POVO Online apurou, o ex-presidente fez breve discurso durante o velório. “Arthur sofreu muito bullying na escola porque era neto do Lula. Sofreu demais. Por isso eu tenho compromisso com você, vou provar minha inocência”, disse Lula. “Quando eu for te encontrar, vou levando meu diploma de inocência. Vou mostrar que quem é ladrão e quem não é. E sei que as pessoas que me condenaram não podem olhar para os netos como sempre olhei pra você, com a consciência limpa”, acrescentou.

Então, Lula se despediu do neto: “Vai lá ver a vovó Marisa”.

O presidente venezuelano Nicolas Maduro enviou uma coroa de flores.

A Polícia Federal montou esquema de segurança para a presença do ex-presidente, que foi autorizado pela Justiça a comparecer ao local e permanecer por uma hora e meia.

*Com informações de Isabel Filgueiras, correspondente do O POVO em São Paulo