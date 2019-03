Homens são presos por tráfico de drogas e associação ao crime organizado em Rio Branco

A deputada federal Mara Rocha (PSDB), encaminhou ofício ao Ministro da Justiça, Sérgio Moro, na manhã desta sexta-feira, 1, solicitando a autorização da mudança do setor de Imigração da Polícia Federal, em Assis Brasil, para o interior do município.

De acordo com a deputada, o pedido atende a pleito do Prefeito Antonio Barbosa de Sousa – O Zum, que ofereceu ao setor da Polícia Federal, o antigo prédio do Banco do Brasil. Segundo Mara, esta mudança permitirá um melhor atendimento aos viajantes, uma vez que o atendimento está sendo feito no prédio da Aduana Federal, em péssimo estado de conservação. “Além disso, a mudança promoverá um aquecimento no comércio de Assis Brasil”, frisa.

Além do Ofício, Mara tenta agendar uma audiência com o Sérgio Moro. “Este assunto estará na pauta, ocasião em que espero contar com a presença do nosso Prefeito Zum”, frisou.