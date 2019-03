Polícia Militar captura dois foragidos, apreende uma arma e recupera motocicleta

Durante o período carnavalesco, o comando da Polícia Militar do Acre (PMAC) está intensificando as ações operacionais nas ruas da capital e do interior do estado. Resultado desta ação, durante a sexta-feira, 01, dois foragidos foram presos, uma arma de fogo apreendida e uma motocicleta recuperada.

Os dois foragidos da justiça foram capturados no município de Assis Brasil, por homens do 10º Batalhão, durante patrulhamentos ao longo das ruas do município. Os cidadãos foram encaminhados à delegacia da cidade.

Já na capital, durante abordagem a dois suspeitos, no bairro Bahia, localizado na região da Baixada da Sobral, uma equipe policial do 3º Batalhão apreendeu uma arma de fogo, pistola 9 milímetros de fabricação chinesa, contendo nove munições. A dupla foi presa e apresentada na Delegacia de Flagrantes (Defla).

O veículo, uma Honda CG 160 Star, foi localizada imediatamente após ter sido furtada, por homens do 4º Batalhão. A motocicleta se encontrava abandonada em uma rua no Bairro Conquista e foi restituída ao proprietário.