Carnaval da Vila Ivonete,, em Rio Branco, reúne centenas de foliões; confira as fotos da 1ª noite

Mesmo com as forças policiais nas ruas, agindo contra pessoas em conflito com a lei, a onda de violência ainda continua assustando moradores na capital e no interior do estado do Acre. Ao todo foram registradas 28 mortes violentas no mês de fevereiro de 2019.

Os dias no segundo mês do ano foram marcados por ataques a presos em condicional, homens invadindo casas e matando seus desafetos, corpos encontrados em ramais e rios, facadas e várias outras mortes registradas por arma de fogo em via pública, entre outras ocorrências.

Das 28 mortes, 16 homicídios ocorreram em Rio Branco e 12 no interior do Acre. A grande maioria dos assassinatos foi causada por arma de fogo. Na maioria dos crimes dois homens em uma motocicleta atiram nas vítimas e fogem do local. A motivação desses crimes, segundo a polícia, é a guerra entre as organizações criminosas que travam uma disputa por territórios, controle do tráfico de drogas e armas no Estado.

Apesar dos números ainda assustarem a sociedade, a quantidade de mortos é menor quando comparado ao mês de janeiro do ano de 2018, quando foram registradas 32 mortes, sendo 22 em Rio Branco.

CONFIRA:

LISTA DE MORTES VIOLENTAS NO MÊS DE FEVEREIRO NO ACRE EM 2019

Mês: Fevereiro

03 de Fevereiro

01.NOME: Roni Clei de Lima

IDADE: 38 anos

LOCAL: Encontrado morto em igarapé – Sena Madureira

TIPO DE MORTE: Foi encontrado morto no igarapé.

NOME: Maurício Silva

IDADE: 29 anos

LOCAL: Dom Giocondo – Rio Branco

CIRCUNSTÂNCIA: Golpes de faca na rua.

04 de Fevereiro

03.NOME: José Ferreira

IDADE: 42 anos

LOCAL: Mâncio Lima

CIRCUNSTÂNCIA: Disparo de arma de fogo durante tiroteio em bar.

05 de Fevereiro

NOME: Não identificado

IDADE: aproximadamente 41 anos

LOCAL: Zona rural de Xapuri

CIRCUNSTÂNCIA: Morto a golpes de faca.

06 de Fevereiro

05.NOME: Tiago de Araújo Costa

IDADE: 21 anos

LOCAL: Benfica – Rio Branco

CIRCUNSTÂNCIA: Encontrado morto com marcas de agressão e perfurações de arma branca

08 de Fevereiro

06.NOME: Leoneldo Rodrigues da Silva – Vulgo Canjerê

IDADE: 41 anos

LOCAL: Belo Jardim II – Rio Branco

CIRCUNSTÂNCIA: Executado a tiros na frente de casa

07.NOME: Antônio Israel Pessoa Costa

IDADE: 31 anos

LOCAL: João Eduardo – Rio Branco

CIRCUNSTÂNCIA: Executado a tiros frente de casa

09 de Fevereiro

08.NOME: José Elivan Lima de Sousa

IDADE: 47 anos

LOCAL: Esperança – Rio Branco

CIRCUNSTÂNCIA: Morto ao tentar agredir Policial Militar

09.NOME: Antônio José Almeida Costa

IDADE: 28 anos

LOCAL: Loteamento Farhat – Rio Branco

CIRCUNSTÂNCIA: Executado com tiro na cabeça na porta de casa

10.NOME: Moisés Silva de Sousa

IDADE: 32 anos

LOCAL: Bairro Bela vista – Feijó

CIRCUNSTÂNCIA: Ferimento de arma branca

11 de Fevereiro

NOME: Thiago Henrique da Silva Pinto

IDADE: 26 anos

LOCAL: Bairro Vitória – Rio Branco

CIRCUNSTÂNCIA: Alvejado por disparos de arma de fogo na rua

12.NOME: Marcos Wanderson Pinheiro de Souza

IDADE: 28 anos

LOCAL: Bahia Velha – Rio Branco

CIRCUNSTÂNCIA: Executado a tiros na cabeça na rua

13.NOME: Hernandes Nunes

IDADE: 19 anos

LOCAL: Seringal Recife – Zona Rural de Sena Madureira

CIRCUNSTÂNCIA: Tiro de Espingarda

12 de Fevereiro

NOME: Katrine Lopes da Silva

IDADE: 24 anos

LOCAL: Laelia Alcântara – Rio Branco

CIRCUNSTÂNCIA: Executada com um tiro na cabeça

14 de Fevereiro

NOME: Maycon Wille da Silva

IDADE: 26 anos

LOCAL: Huerb de Rio Branco

CIRCUNSTÂNCIA: Confronto com a PM em Brasiléia

16.NOME: Vanessa dos Santos Nascimento

IDADE: 15 anos

LOCAL: Ramal próximo a UPQ – Senador Guiomard

CIRCUNSTÂNCIA: Executada com três tiros na cabeça

17.NOME: Dulcione de Souza Silva

IDADE: 21 anos

LOCAL: Bairro Naire Leite – Feijó

CIRCUNSTÂNCIA: Executada com um tiro de escopeta na cabeça

15 de Fevereiro

18.NOME: Gilson vieira de Souza Junior

IDADE: 22 anos

LOCAL: Achado na Sobral – Rio Branco

CIRCUNSTÂNCIA: Amarrado com marcas de perfurações de arma branca

18 de Fevereiro

19.NOME: Aristides da Costa de Souza

IDADE: 38 anos

LOCAL: Bairro Pista – Rio Branco

CIRCUNSTÂNCIA: Executado a tiros na rua

NOME: Joaquim Alves de Lima

IDADE: xx

LOCAL: Pronto Socorro de Rio Branco

CIRCUNSTÂNCIA: Alvejado por disparos de fogo no Belo Jardim II (08.02)

21.NOME: Levi Galdino da Silva

IDADE: 38 anos

LOCAL: Bairro Amoty Pascoal – Senador Guiomard

CIRCUNSTÂNCIA: Executado com 5 tiros na rua

19 de Fevereiro

NOME: Vanderson da Rocha

IDADE: 27 anos

LOCAL: Cruzeiro do Sul/Rodrigues Alves

CIRCUNSTÂNCIA: Morto a tiros durante Confronto com a PM

20 de Fevereiro

NOME: Eduardo Campos da Rocha

IDADE: 16 anos

LOCAL: Aeroporto Velho – Rio Branco

CIRCUNSTÂNCIA: Executado a tiros na rua.

21 de Fevereiro

NOME: Identificado apenas como Feijó

IDADE: xx

LOCAL: Tancredo Neves – Rio Branco

CIRCUNSTÂNCIA: Possível Suicídio, mas a polícia não descarta a possibilidade de um homicídio.

22 de Fevereiro

25.NOME: Damião Queiroz

IDADE: 35 anos

LOCAL: Capixaba

CIRCUNSTÂNCIA: Assassinado dentro de casa à tiros

26.NOME: Wili Kenedi Lora de Souza Soares

IDADE: xx

LOCAL: Panorama – Rio Branco

CIRCUNSTÂNCIA: Assassinado com golpes de faca dentro de casa

27.NOME: Leandro Menezes da Silva

IDADE: xx

LOCAL: Nova Estação – Rio Branco

CIRCUNSTÂNCIA: Morto com um tiro ao assalta residência

23 de Fevereiro

28.NOME: Francisco Dionizio Alves dos Santos

IDADE: xx

LOCAL: Sena Madureira

CIRCUNSTÂNCIA: Facada no Coração

25 de Fevereiro

28.NOME: Elídio da Silva e Silva

IDADE: xx

LOCAL: Bairro Copacabana – Tarauacá

CIRCUNSTÂNCIA: Encontrado morto com mãos e pés amarrados e com ferimentos de arma branca