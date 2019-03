Acumulada, Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 73 milhões neste sábado

Vai ter Carnaval em Rio Branco. A Prefeitura de Rio Branco vai realizar três dias de folia no Novo Mercado Velho e está dando apoio institucional para realização do Carnaval nos bairros, em diversos pontos da capital. A prefeita Socorro Neri reuniu com gestores das pastas de cultura, saúde, assistência social e trânsito para últimos ajustes de realização do Carnaval 2019.

No Novo Mercado Velho, a folia inicia no sábado e segue até a segunda-feira de Carnaval com programação iniciando sempre às 16 horas com termino às 22 horas. Neste sábado, terá apresentação da Marujada Brig Esperança, baile infantil, Banda Furiosa da PM, Maracatu Nação Pé Rachado e a banda Raízes da Terra.

No domingo de Carnaval, o Jabuti Bumbá, Bloco Urubu Cheiroso, Banda Furiosa da PM e a banda Raízes da Terra farão a alegria dos foliões. Na segunda-feira, 4, tem mais Marujada Brig Esperança, Maracatu Nação Pé Rachado, Banda da PM e quem encerra a programação é o Senadinho Folia.

Ainda na programação oficial da prefeitura, na terça-feira, 5 de março, a alegria do desfile dos blocos carnavalescos invadirá à Avenida Epaminondas Jácome. Sambase, 6 é D+, SPB, Sem Limite e Vila do Fuxico iniciam suas apresentações às 18 horas.

Nos bairros

Já nos bairros, segundo o diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho, este ano, a prefeitura apoiando institucionalmente a realização, com organização do trânsito pela RBTRANS e limpeza dos locais pela secretaria de Zeladoria da Cidade. Todos os líderes comunitários dos bairros solicitaram autorização da prefeitura para a realização do evento, por meio da SEINFRA.

A festa popular será realizada em oito bairros, como Cadeia Velha, Esperança, Manoel Julião e Procon. Sérgio de Carvalho destaca que moradores e empresários dessas localidades se uniram para a realização do carnaval, aproveitando o know-how adquirido nos anos anteriores, quando a prefeitura promovia o carnaval nas localidades.

“Esses moradores e empresários se empoderaram com o modelo adotado pela prefeitura em anos anteriores e vão fazer o Carnaval este ano. Segundo os órgãos de segurança, esse modelo de carnaval nos bairros, vem sendo um sucesso e sem violência”, conclui Carvalho, explicando que a determinação da prefeita Socorro Neri, é que o carnaval não atrapalhe o trânsito, nem altere rotas de ônibus ou interfira no cotidiano da cidade.