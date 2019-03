Ortopedistas orientam população sobre cuidados no Carnaval

Assim que retornou para Rio Branco, após agenda governamental no interior do Estado, Gladson Cameli usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 1°, para anunciar que acaba de autorizar todos os pagamentos que estavam em atraso aos servidores do Pró-Saúde.

Segundo o governador, a determinação é válida para as folhas de 2018 e também de 2019, que não foram pagas. Referente às folhas do ano passado, o valor é de R$ 1.500.475,14. Já a de 2019 é de R$ 2.362. 459,74. No total, foram autorizados R$ 3.420. 934,88 para sanar as dívidas com os servidores da saúde do Acre.

Cameli finalizou o vídeo dizendo: “esse é o meu compromisso em valorizar todos os servidores do Estado. Contem comigo! Estou na luta, pedi paciência e continuo pedindo, porque o meu compromisso é com o povo, é com as pessoas”.