MDB autorizou Roberto Duarte, Meire e Mazinho Serafim a agirem com independência em relação ao governo

Ninguém no governo pode reclamar do posicionamento de independência dos deputados Roberto Duarte, Meire Serafim e do prefeito de Sena, Mazinho Serafim. Isto porque todos eles foram autorizados pela direção do MDB a agir dessa forma. Nos últimos dias as críticas têm se acentuado, principalmente por parte do deputado Duarte que ocupa a tribuna diariamente para cobrar ações do governo. Mazinho e a esposa colocaram o governador Gladson Cameli em uma saia justa ao pedir para municipalizar a saúde em Sena Madureira, já que a Secretaria de Saúde não dá conta. A retaliação chegou também: nenhum deles é convidado para tomar um cafezinho com o Ribamar.

. O prefeito Mazinho disse que o Progressistas persegue o MDB desde a campanha eleitoral, que tenta roubar lideranças.

. “Já avisei até o Flaviano sobre isso, eu mesmo fui convidado a deixar o MDB e ir para o PP”, declarou.

. Os enfermeiros estão reclamando que a Secretaria de Saúde aumentou em duas horas os plantões sem o valor correspondente, ou seja, não paga as duas horas a mais.

. Chama o outro Ribamar, o do Sindicato!

. Se falta esparadrapo no Huerb, para que serviu mesmo o decreto de calamidade na Saúde, questiona uma enfermeira.

. Pergunta para o Ministério Público, moça!

. Prefeitos querem saber o porquê de o governo do Estado ter feito o repasse do ICMS para o município pela metade?

. Essa resposta só quem pode dar é a secretária de Fazenda, Semírames Dias.

. Vou ensinar:

. O prefeito chama o seu deputado e pede para ele falar com o Ribamar no Gabinete Civil que, por sua vez, pede informações para a Semírames que vai explicar o que realmente aconteceu.

. “Nem no governo do Tião Viana fez um repasse tão baixo desses”, desabafou um gestor do interior.

. Para falar com a Semírames, tem que ir através do Ribamar.

. O deputado Luís Tchê, por exemplo, tentou agendar com ela, mas foi informado de que não poderia recebe-lo.

. Não se faz mais deputados como antigamente.

. Vou dá uma notícia boa do presidente Bolsonaro para não dizerem que a coluna é tendenciosa:

. “Ele disse que os filhos não mandam no governo”.

. O governo federal elogia tantos os americanos do Norte, que a China está querendo comprar a soja americana e não mais a brasileira.

. Isso é o que eu chamo de “inteligência diplomática”.

. Ouvi nos corredores da Assembleia de que o deputado José Bestene será o próximo líder do governo.

. É que a cada dois anos muda, se for de acordo, claro!

. O superintendente do Rbtrans, capitão Nélio, sempre foi curto, grosso e direto. Quando questionado sobre a situação de alguns ônibus da cidade sapecou:

. “São ônibus velhos mesmos”.

. Quem esperava que ele fosse escamotear, quebrou a cara!

. Só lembrando que a mais recente proposta da nefrologia no hospital Wilde Viana em Brasiléia é da deputada federal Mara Rocha (PSDB).

. Está colocando emendas parlamentares para implantar o centro.

. Sem dinheiro, ninguém faz nada!

. É a mais pura verdade que o Crica disse na coluna dele:

. A ex-prefeita e ex-deputada Leila rejeitou uma sala com ar condicionado na Assembleia para voltar a dar aulas.

. A Leila é do bem!

. Chega a informação de que o Joaquim Lira veio ao gabinete do governador pegar um pedaço de bolo, mas quando chegou tinha acabado?

. Você sabia que o orçamento da Secretaria de Educação é maior do que o da prefeitura de Rio Branco

. O secretário de Educação, professor Mauro, quer que a Secretaria sirva as escolas e não o contrário, as escolas servirem a Secretaria.

. A rede de arrasto do MDB continua armada!

. Até o mês de abril o deputado Luís Tchê passa a presidência do PDT para as mãos da juventude do partido.

. Sobre as eleições de prefeito, o PDT não vai mais atrás de estrelas como o professor Minoru Kinpara.

. Pretende lançar um jovem para renovar a política!

. Vai que cola!

. Bom dia, Thiago Higino!

. O aniversario seria amanhã, mas 2019 não é bissexto!

. Vida longa!