Governo suspende convocação de aprovados em processo seletivo da Educação

O Governo do Estado do Acre decidiu suspender as convocações dos professores provisórios aprovados nos últimos processos seletivos realizados pela Secretaria de Estado de Educação. A definição ocorreu após reunião com representantes dos aprovados e membros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinteac) e Sindicato dos Professores do Acre (Sinproacre) na tarde desta sexta-feira, 1º.

“Estamos suspendendo o chamamento até a próxima quarta-feira e, enquanto isso, iremos nos reunir com nossa equipe de Governo, juntamente com a Procuradoria-Geral do Estado para discutirmos a melhor solução para este impasse”, afirmou o chefe da Casa Civil, José Ribamar Trindade.

Um ato em frente à Casa Civil foi realizado por professores aprovados no certame. De acordo com o secretário de Estado de Educação, Mauro Sérgio Cruz, uma regra imposta pela administração anterior nos três editais dos processos seletivos motivou a insatisfação dos profissionais provisórios.

“Esse descontentamento aconteceu porque foi inserido dentro do edital publicado pela gestão passada, no dia 30 de dezembro de 2018, um dispositivo que diz que para trabalhar como professor na Rede Pública, o professor não pode ter tido a experiência do quadro de docentes da secretaria de Educação durante 24 meses e, então, a maioria dos professores provisórios que já trabalhava há 20 anos ficaria de fora”, explicou.

O secretário afirmou ainda que o Governo do Estado está empenhado em resolver a situação o mais breve possível para que o ano letivo não seja prejudicado. Por conta da suspensão das convocações, Cruz disse que o início das aulas precisou ser alterado para o dia 15 de março.

“Apesar disso, o ano letivo não será prejudicado e vamos conseguir concluir em dezembro porque o Governo quer encontrar uma solução digna que possa atender a todos os professores já que existe uma expectativa muito grande desses profissionais que querem trabalhar e nós queremos acolhê-los”, pontuou.

A expectativa é que os editais contemplem o preenchimento de 5 mil vagas nos 22 municípios acreanos, desse montante, 3 mil são contratações imediatas.

