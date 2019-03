Gladson determina que professores sejam contratados pela ordem de classificação em concursos

O governador Gladson Cameli determinou que o secretário de Educação, Cultura e Esporte, Mauro Sérgio, convoque todos os aprovados nos concursos da pasta e os contrate, unicamente, pela ordem de classificação. A decisão foi tomada tão logo Cameli chegou a Rio Branco, após agenda pelo interior.

Segundo fonte do ac24horas, Gladson Cameli ficou “estressado” porque a equipe de governo não deu posição rápida aos trabalhadores que ficaram por mais de quatro horas em frente à Casa Civil, no Centro da Capital. Com a decisão do governador, todos os professores devem ser contratados sem muita delonga.

Os trabalhadores estavam impedidos de lecionarem, por força de lei estadual e de Edital de abertura do concurso, caso tivessem mantido contratos com o Estado do Acre nos últimos 24 meses, período mínimo de quarentena para a assinatura de novos contratos. A lei foi sancionada no governo do petista Binho Marques.