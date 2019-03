Gladson Cameli quer implantar unidade da OCA no município de Cruzeiro do Sul

Se você é amante do carnaval e já aguarda o início da folia, mas ainda não decidiu onde vai cair na farra, fique tranquilo que o ac24horas mostra um raio-x das principais festas, tanto para quem quer economizar e curtir o carnaval nos bairros ou o organizado pela prefeitura. Quem está disposto a meter a mão no bolso e gastar nas festas privadas que vão acontecer na capital acreana também fique atento.

Uma coisa é certa. Mesmo com o cancelamento do carnaval que seria realizado pelo Governo do Acre, não vão faltar opções para quem gosta de brincar a festa.

Começamos pela agenda oficial de carnaval da prefeitura de Rio Branco.

No Novo Mercado Velho, iniciando sempre às 17 horas, o carnaval começa no sábado com apresentação da Marujada Brig Esperança, baile infantil, apresentação da Banda Furiosa da PM, Maracatu Nação Pé Rachado e a Banda Raízes da Terra. Já no domingo, a folia é comandada pelo Jabuti Bumbá, Bloco Urubu Cheiroso, Banda Furiosa da PM e a Raízes da Terra. Na segunda-feira, mais uma vez se apresentam Marujada Brig Esperança, Maracatu Nação Pé Rachado, Banda da PM e Senadinho folia.

Na terça-feira, dia 5, acontece o desfile dos blocos carnavalescos Sambase, 6 é D+, SPB, Sem Limite e Vila do Fuxico. As apresentações começam às 18 horas na avenida Epaminondas Jácome. Quem for assistir, não vai se arrepender. É o que o diz Sandrinho da Base, presidente do bloco Sambase. “Vamos desfilar com mais de 60 integrantes só na bateria e iremos trazer como tema “dos rios e florestas para a avenida da alegria”, resgatando as nossas lendas e a nossa tão rica história”.

Mas se você se preferir o carnaval nos bairros, vai ser muito fácil encontrar diversão.

Segundo a Fundação Garibald Brasil, pelo menos em 10 regiões da capital estão sendo organizadas festas de carnaval. De sexta até terça-feira, acontece a folia no Conjunto Esperança, Manoel Julião e no Conjunto Procon, na Vila Ivonete. Começando no sábado a opção é a rua Epaminondas Jácome no Bairro Cadeia Velha (sob a 4ª Ponte), carnaval na Cidade do Povo e no bairro Vila Nova. A festa vai rolar ainda na Morada do Sol, Tucumã e Jorge Lavocat.

Um dos mais tradicionais e que arrasta uma multidão todos os anos é o realizado pela Associação de Moradores do Conjunto Esperança. “Todos os anos temos uma média de mais de 5 mil pessoas por noite. Acreditamos que não vai ser diferente este ano, até porque temos grandes atrações com Sandra Melo e banda, Ferdiney Rios, Levada do Gueto, Banda Arregaça-ae, entre outros. Então, a população pode vir pular o carnaval com a gente que tenho certeza que não vai faltar alegria e boa música”, explica Arivaldo Melo, organizador do carnaval.

Para quem prefere a comodidade e a segurança de um clube as opções também são numerosas. Praticamente todas as casas noturnas estão com programação de carnaval, que vão da festa adulta até os bailes infantis como realizam AABB e o Clube dos Oficiais. E se você detesta carnaval e o seu negócio é rock, fique tranquilo. No sábado, dia 2, o Studio Beer realiza o tradicional “carnarock”, que no lugar das marchinhas e axés toca muito rock pesado.