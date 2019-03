Em resolução contra Ney e governo de Gladson, PT do Acre chora como um menino buchudo

Um militar do Corpo de Bombeiros foi flagrado no início da tarde desta sexta-feira, dia 1°, ao transportar uma mudança particular utilizando uma caminhonete da própria Corporação. A cena foi registrada por um morador que pediu para não ser identificado, na rua Estácio de Sá, localizada no bairro José Augusto, em Rio Branco.

No veículo, estavam duas pessoas, um deles trajando o fardamento dos bombeiros. Nas imagens é possível ver uma geladeira e um fogão. A lei determina que carros oficiais só podem ser usados exclusivamente no serviço público. A regra é de 1950. Portanto, ações dessa natureza podem configurar crime por improbidade administrativa e peculato.

A assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros foi procurada para comentar o assunto e disse que não foi informada sobre nenhuma ação nesse sentido. Mas reafirmou que o veículo não pode ser utilizado em serviços particulares e ainda que esta pode se tratar de várias situações, inclusive mudança de pessoas civis que precisaram de ajuda do Corpo de Bombeiros para transportar móveis, tratando-se, então, de um serviço administrativo.

No entanto, até o fechamento desta notícia, a instituição não confirmou se ação do militar foi para fins particulares ou administrativos, mas alegou que irá apurar o caso.