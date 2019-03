Servidores do Detran reclamam que gerentes nomeados não possuem qualificação técnica

Nos últimos dias, o Governo do Estado nomeou diversos gerentes das Circunscrições Regionais de Trânsito, Ciretrans, que são postos do Detran no interior do estado e oferecem os serviços do órgão nessas cidades.

Só que as nomeações provocaram insatisfação e críticas por parte dos servidores do Detran. A principal delas é que estariam nomeando os novos gerentes levando em conta apenas o critério político. Seriam pessoas sem nenhum conhecimento do órgão, que não tem competência técnica, no lugar de servidores efetivos que são os que conhecem o trabalho e estão desde o início do ano na gerência das Ciretrans.

O servidores reclamam que não estão sendo valorizados pela atual gestão, já que enquanto se alega dificuldades financeiras para restituir as funções gratificadas que foram cortadas de quase todos os servidores, há dinheiro para contratação dos novos gerentes.

“Os servidores estão insatisfeitos e nos pressionando, por isso decidimos fazer uma assembleia nos próximos dias para discutir as justas reivindicações. Estão sendo nomeadas pessoas sem qualificação onde tínhamos servidores efetivos que estavam nesses cargos por mérito e desempenhando suas funções com competência”, afirma Francileia Carvalho, presidente do Sindicato dos Servidores do Detran (Sindetran Acre).

Vale lembrar que os funcionários do Detran não vão receber, este ano, o PAVAT, que é o Prêmio de Valorização da Atividade de Trânsito. A atual gestão alegou erros cometidos pelo governo passado para não efetuar o pagamento.

Procurado, o Detran preferiu não se pronunciar.