CAV e Natera atendem em regime de plantão durante o Carnaval 2019, no Mercado Velho

Nos dias 2, 3 e 4 de março, durante o carnaval, o Centro de Atendimento a Vítima (CAV) e o Núcleo de Atendimento Psicossocial (Natera) do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), estarão em regime de plantão realizando atendimento ao público no Mercado Velho.

De acordo com chefe do Departamento de Ações Básicas de Saúde, Maria do Carmo Guimarães o objetivo da ação é chamar a atenção para o uso continuo do preservativo. Segundo ela, o público alvo são homens entre 13 e 24 anos, independente de sua orientação sexual.

“Estamos desenvolvendo algumas ações de promoção e prevenção com o lançamento dessa campanha, ofertando testagem rápida para HIV, hepatite B e C e sífilis. A população que queira saber seu status sorológico é só vir a sede Sesacre que estaremos à disposição para atender esse público”, disse.

Luciana Rocha, coordenadora do Centro de Atendimento à Vítima, esclareceu que durante o carnaval acabam ocorrendo situações que envolvem o cotidiano de trabalho do MPAC e estar perto e poder orientar é fundamental.

Além da distribuição de preservativos a Sesacre e os parceiros estão organizando um bloco carnavalesco. O abadá do Bloco da Prevenção estará à disposição na sede da Sesacre e do MPAC para troca por uma lata de leite integral de 27 de fevereiro à 1º de março. A arrecadação será destinada às crianças, nascidas de mães portadoras do vírus HIV.