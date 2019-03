Blocos correm contra o tempo para aprontar fantasias que serão usadas no desfile de carnaval

Seja na Sapucaí do Rio de Janeiro, onde as escolas de samba dispõem de milhões de reais de orçamento, ou em um bloco de Rio Branco, onde o apoio é mínimo e para conseguir fazer as fantasias é preciso tirar do próprio bolso, os dias que antecedem o carnaval é de muita expectativa e principalmente de muita correria.

É assim a realidade onde estão sendo confeccionadas as fantasias da bateria e do mestre-sala e porta-bandeira do bloco Unidos do Fuxico, um dos blocos que desfilam na próxima terça-feira, 05, na Epaminondas Jácome, na capital acreana.

Os voluntários, já que ninguém ganha nada pelo trabalho, costuram as fantasias que vão ornamentar os foliões dia e noite para que os integrantes estejam impecáveis na avenida. Bismarck Moura é costureiro e aderecista do bloco e garante que o Unidos do Fuxico vai agradar ao público que vai assistir ao desfile. “Vamos vir com três carros alegóricos e muito colorido. Estamos usando muito tecido, brilho, esponja e diversos materiais para encantar as pessoas”.

O Unidos do Fuxico é a junção do antigo bloco Vila do Fuxico com a escola de samba Unidos do 15 e deve desfilar com cerca de 150 participantes.

Wellington Fraga, presidente do bloco, afirma que a notícia de que a prefeitura de Rio Branco não iria ajudar com recursos este ano pegou todos de surpresa. Mesmo depois o município voltando atrás e garantindo um repasse líquido de cerca de 4,7 mil reais, o valor é insuficiente para cobrir todos os gastos. “Foi um balde de água fria, mas nos reunimos com a prefeitura, mostramos a importância e o trabalho social que os blocos fazem nas comunidades e tivemos a garantia do recurso que é importante, mas cobre muito pouco. Nosso bloco tá gastando mais de 30 mil reais. Para conseguir esse dinheiro, fazemos bingos, rifas e corremos atrás de patrocínio”.

Além do Unidos do Fuxico, desfilam na terça-feira de carnaval em Rio Branco, a partir das 18 horas, os blocos Sambase, 6 é D+, Sem Limite e SPB.