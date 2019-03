Aprovados em concurso da Educação fazem protesto; assista

Werventon Ferreira Santana, 27 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a tiros na tarde desta quinta-feira (28), em frente a sua casa, na rua Manoel Bandeira, no beco da solidão, próximo ao Baratão do Bola Preta, no bairro Preventório em Rio Branco.

Segundo informações da polícia repassadas a reportagem do site ac24horas, a vítima estava em casa quando dois homens não identificados chegaram numa motocicleta e chamaram pelo nome de Weverton. Ao sair para averiguar que era na frente de sua casa, os criminosos efetuaram vários tiros contra Ferreira. Três dos projéteis atingiram a vítima no pescoço, no ombro e na mão. Os criminosos fugiram do local tomando rumo ignorado.



Populares acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou os primeiros socorros a Werventon e em seguida o conduziu ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local e após colher as características dos criminosos e da moto saíram em busca de prendê-los, porém ninguém foi encontrado.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o caso. A Polícia não soube informar a motivação do crime.