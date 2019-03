Acreana de 22 anos representará o Estado no Concurso Belezas do Brasil, em São Paulo

Vitória Coutinho é nascida e criada em Rio Branco, capital do Acre, e aos 22 anos realizará o sonho de representar o Estado num concurso nacional de beleza: o Belezas do Brasil 2019. Formada no curso de Técnico em Enfermagem, atualmente estuda Translação Imobiliária e Recursos humanos.

O concurso, o qual Vitória irá participar, seleciona misses por todo o país. O Miss Belezas Brasil, como também é conhecido, teve início na Região Sul e expandiu suas atividades para todo o Brasil, bem como a nível internacional.

“Rio Branco é uma terra que eu amo. Para mim foi uma honra participar do Miss Belezas do Acre e vencer o concurso pelo Vale do Juruá”, conta a participante, que sempre acompanhou o mundo de miss.

“Somente esse ano eu me senti preparada e confiante para poder disputar o concurso. Pretendo mostrar, além da minha beleza, minha história, meu caráter e, principalmente, minha essência”, destaca.

A acreana tem ciência das responsabilidades de uma miss e garante: “Eu sei que ser miss gera grandes responsabilidades, mas estou disposta a trazer essa coroa para o nosso Acre”.

A fase nacional do concurso irá ocorrer no próximo mês de julho, em São Paulo. Vitória demonstra confiança em seu propósito de representar o Acre com o título Miss Beleza do Vale do Juruá. “Quero demonstrar meu potencial. Acredito que tenho uma bela história de vida e que posso me tornar um exemplo para outras mulheres que, assim como eu, sonham muito e almejam conquistar seus objetivos”, ressalta Coutinho.