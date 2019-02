Veículos com placas final 3 e 4 têm até hoje para pagar o Seguro Obrigatório e IPVA

Os proprietários de veículo que têm placas com final 3 e 4 devem atentar-se para o prazo de pagamento das taxas que licenciam os bens a seguirem transitando em conformidade com a legislação de trânsito: Licenciamento, Seguro Obrigatório e IPVA.

O Seguro Obrigatório, assim como a primeira parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ou o valor integral com 10% de desconto devem ser pagos até esta quinta-feira, 28 de fevereiro.

Já a taxa de licenciamento para esses veículos só vence no dia 30 de abril, porém para que o proprietário receba o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), é necessário que todas as taxas estejam pagas, assim como multas vencidas.

Para gerar o borderô de pagamento dos débitos, os proprietários podem acessar o site do Detran ou solicitar no atendimento de serviços de veículos do órgão, localizado na Avenida Nações Unidas, Estação Experimental, ou na OCA.

“É importante que os proprietários de veículos fiquem atentos aos prazos para que possam transitar com os automóveis regularizados”, explica o diretor financeiro e administrativo do órgão, Manoel Gerônimo.

Parcelamento

Os proprietários de veículos com final de placas 1 e 2 que estão pagando o IPVA de forma parcelada devem ter atenção para a 2ª cota, que vence também no dia 28 de fevereiro.

Vale destacar que após o pagamento de todas as taxas e multas vencidas, o documento de licenciamento do veículo chega à residência do proprietário, porém para que isso ocorra é primordial que endereço esteja atualizado no sistema do Detran.

Informações da Agência de Notícias do Acre.