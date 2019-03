Rua interditada receberá intervenção após o inverno, diz prefeitura de Cruzeiro do Sul

O goleiro acreano Weverton, foi recompensado pelo ótimo início de temporada com a convocação para os próximos dois amistosos da seleção brasileira. O jogador do Palmeiras é um dos 23 convocados pelo técnico Tite para os jogos amistosos contra Panamá e República Tcheca nos dia 23 e 26 de março, respectivamente.

Weverton, revelado jogando pelo Atlético Clube Juventus em uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, é o jogador de maior sucesso de toda a história do futebol acreano. Com passagens por alguns clubes como Corinthians, Atlético Paranaense e outros times menores, o acreano é o atual campeão brasileiro pelo Palmeiras, foi medalha de ouro com a seleção brasileira nas Olímpiadas de 2016 e tem ainda um título da série b com a Portuguesa de Desportos.

Aos 31 anos, o jogador que é reconhecido pela humildade quando passa férias no Acre, vai disputar a posição com dois goleiros que jogam no futebol inglês. Ederson do Manchester City e Alisson do Liverpool. Esse último é o que tem mais chances de ser titular, já que foi o goleiro do Brasil na Copa do Mundo do ano passado.