Ribeirinhos denunciam furto em residências após cheia do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul

Nesta última quarta-feira (27), a deputada federal Jessica Sales participou de importante reunião no Ministério de Minas e Energia junto ao Secretário de Energia, Ricardo Sampaio, que tratou sobre os benefícios para os consumidores a partir da interligação do sistema de distribuição do Acre ao sistema Nacional de energia, e dos diretores Flamarion Matos (Universalização do acesso à Energia) e Paulo Cerqueira (Adjunto do Programa Luz para Todos), onde o principal assunto em pauta, foi o planejamento e execução da expansão do Programa Luz para Todos no Estado do Acre.

Por conhecer a importância da existência do Programa Luz para Todos, embasada em suas andanças pelas regiões mais isoladas e localizadas na selva amazônica no Estado do Acre, lugares esses mais beneficiados com a chegada da energia, a Deputada Federal Jessica Sales atribui prioridade à esse programa desde o seu primeiro mandato. De modo que, frequentemente a parlamentar busca se reunir com os técnicos no Ministério em Brasília para acompanhar como vai a expansão da rede de energia elétrica no Estado do Acre.

Durante esta reunião, os diretores Flamarion Matos e Paulo Cerqueira afirmaram que para este ano de 2019, a Energisa já tem tudo aprovado para dar sequência ao Programa levando energia para 671 famílias no Vale do Juruá. A Deputada Jessica solicitou a lista das comunidades que serão contempladas nessa primeira fase do Programa, para que os moradores tenham conhecimento do benefício e possam acompanhar os serviços em execução.

“Prevaleço insistentemente nessa questão porque como Deputada Federal que anda e conhece a realidade das diversas famílias que vivem praticamente isoladas lá no meio da floresta, sei o quanto esse benefício faz a diferença na vida do produtor rural, dos ribeirinhos, quando chega para essas localidades distantes”. Ressaltou Jéssica.

O Programa Luz para todos foi estendido até o ano de 2022, e dentro desse prazo, o aguardado é que todo o Estado do Acre esteja universalizado, com todas as famílias rurais contempladas com a energia elétrica.