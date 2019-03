Publicada a relação dos candidatos que tiveram inscrição deferida para o concurso para juiz de Direito substituto do TJAC

Os sindicatos da Saúde podem desencadear uma greve geral logo depois do carnaval. É que os sindicatos da área de Saúde do Estado marcaram uma assembleia geral para o dia 15 de março para deliberar sobre a crise no setor e a falta de diálogo. A informação foi passada ao ac24horas pelo deputado do MDB, Roberto Duarte. Ele participou na tarde de hoje de uma reunião com representantes do comando sindical da Saúde. “A principal reclamação é que eles não conseguem falar com o governador, ao meu ver a situação é grave”, disse.

“Frustração”, “decepção” e “abandono” foram as palavras usadas pelos sindicalistas ao deputado Roberto Duarte. Isto, em relação ao governo passado e atual. Reclamaram muito que, “não conseguem ser recebidos pelo governador Gladson Cameli”. Alertou para a possibilidade de uma greve na Saúde por conta da falta de diálogo do governo. De acordo com ele, os servidores reclamaram também da falta de insumos no Huerb – até esparadrapo está faltando, do aumento de horas de plantão sem o valor correspondente, além da situação dramática dos que trabalham no Pró-Saúde.

“Sabemos que o governo passado tem culpa de tudo isso, mas o atual tem que cumprir suas promessas de campanha e o Pró-Saúde foi uma delas”, cobrou o deputado. Duarte disse que lamenta o governo não ter iniciado conversações com os dirigentes sindicais para dar encaminhamento”. “Os servidores estão a mais de dez anos sem reajustes salarial”, lamentou. Segundo ele, é necessário que se estabeleça o diálogo imediatamente entre as duas partes. Uma greve agora, na sua avaliação, tornaria a Saúde um caos maior do que já está.