Polícia Rodoviária Federal de RO esclarece boatos sobre suposta interdição da BR-364

O contrato que dá início às obras de reforma da Biblioteca Estadual Professor Anselmo Lessa, situada na região central do município de Tarauacá, foi divulgado na edição do Diário Oficial do Estado dessa quarta-feira (27), assinado pelo Governo do Acre.

A instituição se encontra fechada há pelo menos três anos. Ainda no ano de 2017, foi aberto um processo de licitação para reforma da biblioteca, mas até hoje os serviços iniciaram.

Foi então que o atual Secretário Estadual de Educação, Professor Mauro Sérgio Ferreira, assinou no final do mês de janeiro de 2019, um contrato com a Empresa Atlas Construção e Comércio Eireli para execução das obras da reforma.

O contrato, na ordem de R$ 728.569,73 (setecentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos) terá vigência de 07 (sete) meses a contar de sua assinatura. A biblioteca irá atender a Fundação Elias Mansour (FEM), com recursos proveniente do BIRD, no âmbito do PROSER.