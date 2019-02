Polícia Civil prende dupla acusada de roubar carro no Lago do Amor, em Rio Branco

A Polícia Civil através da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore) prendeu na tarde de quarta-feira (27), Luiz Fernando Maia de Souza, vulgo “Dick vigarista”, 20 anos e Jucinei Cavalcante, vulgo “Loirin”, de 20 anos, acusados de roubo, receptação e corrupção de menor de idade.

A apresentação dos envolvidos aconteceu na manhã desta quinta-feira (28) na Divisão de Investigações Criminais no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

De acordo com o Delegado Odillon Vinhadelli Neto, coordenador da Dcore, Luiz e Jucinei em posse de uma arma de fogo, eles renderam um casal na noite de domingo (24) no Lago do Amor, e roubaram um celular e o carro modelo HB20.

Foi feito um trabalho de investigação, a polícia recebeu informações que os autores estariam em uma casa no João Eduardo, ao chegar no local, a dupla foi presa. Em uma revista na residência, foi encontrado a chave do veículo HB20, o carro estava escondido na casa da namorada de Luiz Fernando, uma menor.

Ao consultar o sistema policial foi constatado que Jucinei estava com um mandado de prisão em aberto. Os acusados foram reconhecidos pelas vítimas na delegacia.

O Delegado disse ainda, que o veículo foi usado para cometer outras práticas criminosas na cidade e se alguma vítima reconhecer os autores dos crimes que possa comparecer na Divisão de Investigações Criminais no bairro Cadeia Velha, para as devidas providências.

Jucinei será encaminhado ainda hoje ao presidio Francisco d’Oliveira Conde, já Luiz Fernando, foi conduzido a audiência de custódia e estará a disposição da justiça.