Polícia apreende dois menores com motocicletas roubadas na Baixada da Sobral

Policiais Militares do 4°Batalhão apreenderam no final da tarde desta quarta-feira (27), dois adolescentes, de 15 e 17 anos, eles são acusados de roubar uma motocicleta na rua Leblon. A apreensão da dupla aconteceu no canal do conjunto Carandá, na Baixada da Sobral, em Rio Branco. Na ação da Polícia foi apreendido duas motocicletas roubadas.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de assalto, a vítima teria parado em uma oficina de moto, quando os dois homens se aproximaram em uma moto e em posse de uma arma de fogo rendeu e roubou a motocicleta da vítima.

A dupla fugiu nas duas motos e em seguida abandonaram as motocicletas. Após pegar as características dos criminosos e da moto roubada, os infratores foram localizados com a moto em uma casa no conjunto Carandá. Ao perceberem a ação da Polícia a dupla ainda tentou fugir pulando o muro da casa, mas foram capturados.

Diante do fatos, os adolescentes e a motocicleta foram encaminhados a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para os procedimentos cabíveis.

Na delegacia a dupla foi reconhecida pela vítima.