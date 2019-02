No Acre, Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Carnaval na próxima sexta (1)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, na tarde desta quarta-feira (27), o cronograma para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. Este ano, em todo o Brasil, as provas serão aplicadas nos dias 03 e 10 de novembro, dois domingos consecutivos. Desde 2017, o exame é aplicado em finais de semana distintos. As inscrições estão programadas para acontecer de seis ao dia 17 de maio.

Confira o calendário do Enem 2019:

– Solicitação de Isenção/Justificativa de Ausência: 1 a 10 de abril

– Inscrições: 6 a 17 de maio

– Aplicação: 3 e 10 de novembro

Enem 2018

A edição do Enem 2018, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), recebeu 5,5 milhões de inscrições confirmadas. As mulheres representavam a maioria dos candidatos, sendo 59,1% dos participantes. A faixa de idade dos 21 aos 30 anos é a que concentrou o maior número de inscritos (33,8% do total). A nota máxima da redação, cujo tema foi “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”, só foi alcançado por 55 participantes. Segundo o Inep, foram corrigidos 4.122.423 textos na aplicação regular do Enem. A redações escritas por pessoas privadas de liberdade não entraram nessa contagem.

Roberto Paim | Agência Educa Mais Brasil