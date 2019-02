Nível do Rio Acre baixa na Capital, mas registra elevação nas cabeceiras do Alto Acre

A última medição dos rios realizada pela Agência Nacional de Água (ANA) por volta das 6 da manhã desta quinta-feira, 28, aponta que o volume de água segue baixando em Rio Branco. Nesta manhã, o Rio Acre está medindo 9,64 metros, uma diminuição de 8 centímetros de ontem para hoje, se comparado no mesmo horário.

Na região do Alto Acre, as únicas cabeceiras que registram elevação no volume de água são a de Assis Brasil e Xapuri. O primeiro está medindo 6,52 metros, o segundo está com 6,12 metros. Assis Brasil registra uma subida de mais de 2 metros em menos de 24 horas.

A cabeceira do Rio situada em Brasiléia está em situação de vazante. Se ontem para hoje baixou aproximadamente 11 centímetros e apresenta 3,68 metros.

O Riozinho do Rola e Rio Espalha também baixaram. O primeiro chegou aos 12,28 metros. O segundo está com 8,08 metros.

Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá distanciou ainda mais da cota de transbordamento, amanheceu com 10,81 metros.