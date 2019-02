Nélio Anastácio diz que não foi a Câmara para mentir: “os ônibus são velhos mesmo”

Na edição de diário eletrônico desta quarta-feira, 27, o Tribunal de Contas do Estado do Acre, cita a prefeita do município de Tarauacá, Marilete Vitorino, para tomar conhecimento do registro e autuação do processo nº: 24532201870 TCE/AC, para que a gestora apresente defesa, no prazo de 15 dias, a respeito do Relatório de Análise Técnica Preliminar.

O referido processo verifica a incompatibilidade de acumulação de cargos por Marilete Vitorino.

A assessoria de comunicação do TCE/AC informou que detalhes do processo não podem ser divulgados, já que o mesmo encontra-se ainda em tramitação.

Nossa reportagem tentou contato com a prefeita e também com sua assessoria de comunicação, mas não obteve êxito, já que os telefones fornecidos estavam desligados.