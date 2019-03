Moradores denunciam obra abandonada há três anos em Cruzeiro do Sul

Moradores do município de Senador Guiomard, distante 27 km da Capital, estão insatisfeitos com a falta de comprometimento da prefeitura da cidade para com o calendário de coleta de entulho das ruas e também de roçagem. Alguns bairros apresentam situação de abandono, tamanha a quantidade de detritos que acabam atrapalhando o tráfego de pedestres e veículos.

Conforme divulgação da prefeitura, o calendário informa que os serviços terminariam no último dia 22 de fevereiro. No entanto, dos 16 bairros que seriam contemplados com a coleta de entulho e roçagem, apenas quatros receberam a limpeza.

“Estamos numa situação de completo abandono. O lixo está tomando de conta da cidade. O calendário já venceu e as ruas não foram limpas, o serviço não foi executado. O calendário não está sendo cumprido”, desabafou um morador do município ao denunciar a situação ao ac24horas.

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Senador Guiomard disse, por meio de sua assessoria, que realmente, a coleta de entulho da cidade não conseguiu cumprir o cronograma, mas tentou esclarecer a situação. “Esse cronograma está atrasado em virtude das chuvas. Arrumamos a entrada do aterro do município, pois o caminhão estava com dificuldade de acesso, mas ainda assim as chuvas continuam atrapalhando”.

Segundo a prefeitura, o lixo doméstico está sendo retirado diariamente por duas caçambas e um caminhão coletor. Porém, quanto aos entulhos, a prefeitura garante que dará seguimento no cronograma, mesmo que com atraso.

“Os bairros Naire Leite, Triunfo e Chico Paulo I e II já foram limpos, retirados os entulhos e feita a roçagem. Mas pedimos paciência da população, pois estamos com um prefeito interino e estamos organizando a “casa” para dar continuar os serviços”, assegura.