Governador Gladson Cameli mantém agendas no interior do Acre

O governador Gladson Cameli continua no interior do Acre, fazendo visitas políticas e governamentais. O início da agenda se deu nesta quarta-feira, dia 28, após o cancelamento de uma viagem executiva do governante à Capital Federal.

No Vale do Juruá, Cameli está apenas com agendas internas, e não deve fazer nenhum ato público, entregas ou inaugurações. Enquanto isso, em Rio Branco, o vice-governador Major Rocha segue com as atividades e despachos na Casa Civil.

Desde que foi para o interior, Gladson não fez mais nenhuma aparição, nem publicações nas redes sociais. Ele deve retornar para Rio Branco nesta quinta, após passar pelas cidades de Tarauacá e Feijó. Não há agenda confirmada.