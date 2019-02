Ex-diretora do Detran emite nota para rebater denúncias envolvendo gastos e locação de veículos

Por meio de nota técnica, a professora Shirley Torres, ex-diretora-presidente do Departamento de Trânsito do Acre (Detran-Ac), tentou responder alguns questionamentos levantados na Assembleia Legislativa do Acre nessa quinta-feira (28). O líder do governo na Aleac, deputado Gerlen Diniz (PP), proclamou denúncias envolvendo a então diretora do órgão, no governo passado.

Entre elas, a compra de água mineral em excesso, contratação de segurança armada e aluguel de veículos, tudo na casa dos milhões de reais. Segundo o parlamentar, a média chegou aos exorbitantes 226 galões de água mineral de 20 litros por dia. Com relação ao aluguel de carros, foram contabilizados 59 veículos, totalizando um gasto de R$ 5 milhões em 2017 e ainda R$ 3 milhões no ano passado.

“Até o momento não pensamos em CPI para o caso, mas as investigações do MP contemplariam a necessidade de uma”, disse o parlamentar.

Conforme as denúncias, um dos carros alugados pelo Detran ficou sob a responsabilidade de Leonildo Rosas, ex- porta-voz do governo de Sebastião Viana. “Estamos cientes do que fizemos e tranquilos do ponto de vista da legalidade dos atos praticados”, declarou Shirley.

Ela afirma que o Detran não ultrapassou os gastos previstos em orçamento. “Em relação às denúncias realizadas pelo líder do Governo na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, em primeiro lugar, o que se infere é que o Deputado Gehlen Diniz distorce informações e apresenta números fora de contexto, para sugerir alguma ilegalidade e tirar a atenção dos inúmeros problemas que estão enfrentando no órgão”.