Empresa não paga e funcionários não conseguem sustentar suas famílias

Desespero. É assim que uma servidora que trabalha no setor de limpeza em um hospital do Acre se refere ao seu atual estágio financeiro, já que a empresa não paga salários há dois meses e ainda tem em débito o décimo terceiro salário.

Segundo a denunciante que, com medo de retaliação, prefere o anonimaTo, só em uma única unidade de saúde são 16 servidores que estão com atraso em seus vencimentos. “Como é que a gente vai pagar as contas, me diga como é que vamos colocar comida dentro da nossa casa sem receber nossos salários?” questiona.

A servidora afirma que o que mais incomoda, além do atraso salarial, é não ter uma previsão para receber. “O que nos deixa mais aborrecidos é que não nos dão nenhuma satisfação. Simplesmente não pagam e não dizem o motivo. Estamos apelando para ver se botando a boca no trombone pela imprensa alguém ajuda a gente”.

Nossa reportagem entrou em contato com a direção da LIMPACRE, Limpeza e Conservação. A direção confirmou o atraso no pagamento do décimo terceiro e do salário de janeiro para cerca de 120 servidores. Segundo Dênis Solon, sócio proprietário da empresa, o motivo é o atraso no pagamento por parte da Secretaria Estadual de Saúde que desde o final do ano passado não repassa os valores devidos. “Eu não tenho como pagar simplesmente porque tem dois meses que não recebo do estado. São quase 800 mil reais de débito e não me pagam. Eu entendo a situação de cada um, mas eu não tenho como honrar o pagamento dessas pessoas se a Sesacre não me paga”.

Dênis afirma está chateado com informações de dentro da própria Sesacre que não condizem com a verdade. “Tem servidor que presta serviço em Senador Guiomard, por exemplo, que liga pra Sesacre e eles informam que já fizeram o pagamento, mesmo sendo mentira. A informação que tivemos é que vão pagar nos próximos dias. Isso acontecendo, automaticamente, pagamos os funcionários”.

A empresa é a responsável pela limpeza nos hospitais dos municípios de Xapuri, Brasileia, Assis Brasil, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, além de Senador Guiomard.