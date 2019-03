Drogarias em Rio Branco vão ter que dispor de farmacêutico em tempo integral

Quem é farmacêutico e está fora do mercado de trabalho, pode se animar que tem boa notícia. É que o encerramento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em meados do mês de abril muda a obrigatoriedade da presença de um farmacêutico nas drogarias. Em Rio Branco, por exemplo, atualmente os estabelecimentos são obrigados a manter o profissional por 08 horas. Com a mudança, agora é preciso ter um farmacêutico presente em tempo integral na drogaria. No caso, por exemplo, dos estabelecimentos 24 horas vai ser preciso um profissional sempre à disposição.

A mudança também afeta Cruzeiro do Sul. A partir de agora no município do Vale do Juruá a obrigatoriedade de um farmacêutico passa de 6 para 8 horas. Nos demais municípios, o tempo é de 4 horas.

Para João Vitor Braz, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Acre, a mudança representa mais saúde para a população. “A grande questão, a mais importante é que a população de Rio Branco passa a ter agora assistência farmacêutica em tempo integral. É um direito do consumidor e esses estabelecimentos estão sujeitos a fiscalização do conselho, vigilância sanitária e até do Procon”, afirma.

Segundo o Sindicato dos Farmacêuticos do Acre, são 513 profissionais inscritos na entidade. Desse montante, a direção não tem o levantamento de quantos estão fora do mercado de trabalho, mas comemora a possibilidade de contratação de mais farmacêuticos. “O profissional farmacêutico presente é sinal de mais da saúde para a população. Acreditamos que vamos ter muitas contratações para suprir a exigência de tempo integração. Quanto mais presente, mais garantia de um atendimento de qualidade e com segurança”, destaca Isabela Sobrinho, presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Acre.