Criança de 8 anos é atropelada na AC-40 e vai parar no Pronto Socorro em estado grave

Uma criança de 8 anos foi atropelada na tarde desta quinta-feira (28) enquanto trafegava em uma bicicleta na Rodovia AC-40, próximo ao Parque Chico Mendes, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o garoto trafegava na bicicleta no sentido centro-bairro, quando ao desviar um buraco foi atropelado por uma motocicleta que seguia no mesmo sentido. Com o impacto a criança foi arremessada sobre o asfalto e bateu a cabeça. O condutor da moto permaneceu no local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos a vítima e em seguida a conduziu ao pronto socorro de Rio Branco. De acordo com o médico do Samu, o estado de saúde da criança é grave, pois ela sofreu um traumatismo craniano.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia técnica.

Moradores da região da Vila Acre, pedem que as autoridades competentes tomem uma providência pois a rua principal esta ficando intragável devido os buracos.