Caso do Tenente Farias, do Bope, será julgado pela Justiça Militar

O líder do governo na Aleac, deputado Gerlen Diniz (Progressistas) subiu a tribuna na manhã desta quarta-feira, 27, para expor mais uma vez os gastos do Detran do Acre nos anos de 2017 e 2018, período em que o PT governava o Acre. O parlamentar revelou dados da Locação de veículos e vigilância armada.

Segundo o progressista, em 2017, a gestão do Detran gastou mais de R$ 4 milhões com aluguel de veículos, totalizando 59 automóveis. Já em 2018, o valor gasto foi R$ 3,2 milhões. Expondo os gastos, Diniz disse que o governo Cameli, atualmente no Detran alugou apenas 17 carros R$ 150 mil com locação e revelou ainda que o ex-porta-voz do governo de Sebastião Viana, Leonildo Rosas, usava carro alugado pelo Detran.

Segundo Gerlen, o carro cedido a Leonildo custou aos cofres do Detran mais de R$ 143 mil. “Isso é esbanjar. Para que um Porta-Voz precisa de um carro do Detran. Outro também que usava carro do Detran era o ex-secretário Fernando Melo, cujo os custos chegaram aos R$ 52 mil”, disse.

Outro gasto revelado foi com vigilância armada no ano de 2017 no Departamento de Trânsito. Segundo o deputado, R$ 5,5 milhões foram gastos. Já em 2018, o valor chegou R$ 2,7 milhões, enquanto o atual governo gasta por mês cerca de R$ 80 mil, totalizando pouco mais de R$ 900 mil em um ano.