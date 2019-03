Cameli visita Guarda Mirim da Polícia Militar, em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli visitou, nesta quinta-feira, dia 28, em Cruzeiro do Sul, os alunos do projeto Guarda Mirim, da Polícia Militar. Os trabalhos na região são coordenados pelo 6º Batalhão (6º BPM). O chefe do Palácio Rio Branco cumpre agenda na região desde a quarta-feira, dia 27.

“Este é um trabalho muito importante para a formação do cidadão. Aqui as crianças têm a oportunidade de ter lições de civismo, organização e educação, que com certeza irão levar durante toda a vida. Os valores, quando ensinados desde cedo, têm reflexo para o futuro muito positivo”, enfatizou o governador.

No Vale do Juruá, o projeto surgiu há mais de 20 anos. As atividades são abertas às crianças com a idade mínima de 10 anos, e durante o tempo em que permanecem no programa, mantém uma vida de militar, com experiências e promoções. Aos 17 anos, eles devem deixar o projeto. Além disso, atividades esportivas e recreativas são ofertadas aos participantes.

Foto: Secom/Acre