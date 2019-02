Após chuvas, cratera aumenta e rua precisa ser interditada no município de Cruzeiro do Sul

A rua Rego Barros está interditada após uma erosão na estrada. A cratera está quebrando ainda mais o barranco e atingindo a casa dos moradores. As informações estão no site Juruá Online. A interdição ocorreu na última quarta-feira.

Segundo morador da rua, Herculano Ribeiro, a situação está cada vez mais complicada e espera que algo seja feito logo. “Corre o risco das pessoas caírem e então a prefeitura fechou só que os bueiros estão abertos e a água continua quebrando o barranco e nada até agora foi feito”, disse.

Ribeiro afirma que são 12 anos de espera para o conserto da rua que nunca foi arrumada. “A gente já espera que algo seja feito com esses bueiros há 12 anos e é continuar esperando porquê até agora nada”, afirmou o morador.

O ac24horas tentou contato com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira, dia 28, para saber se há uma previsão para resolver o problema da via, mas não conseguiu contato telefônico com o setor de Comunicação do município.