Senar-Acre divulga lista dos selecionados para Curso Técnico em Agronegócio

Como desfecho de uma investigação dos Agentes da Polícia Civil do município de Senador Guiomard, na tarde de ontem, 26, uma operação conjunta dos Policiais Civis e Militares resultou na prisão de Josué Gomes do Nascimento, 26 anos, conhecido como “Palhacin” e na apreensão do menor V. R. S., de 16 anos.

Diligenciando pela região do Bairro Jardim Botânico, policiais chegaram até a residência de Josué, momento em que este atirou contra os agentes, porém as munições não deflagraram, na oportunidade o investigado tentou empreender fuga, mas foi contido logo em seguida pela equipe, juntamente com o menor que estava na casa.

Em posse dos conduzidos, foram encontrados um revólver, calibre 38, utilizado no disparo contra os agentes de segurança, seis munições, com duas percutidas e quatro intactas, R$ 880,00, duas trouxinhas de cocaína, uma barra de maconha e uma motocicleta utilizada por Josué para a prática de diversos crimes na região.

Segundo um agente da polícia civil que participou da ação, o revólver é de propriedade de uma empresa de vigilância do município, e teria sido roubado em dezembro de 2018.

Josué, que é apontado como integrante de organização criminosa, tem diversas passagens pela polícia e foi flagranteado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, posse ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e corrupção de menor e será encaminhado para audiência de custódia.

Ascom/PC.