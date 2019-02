Saúde do Acre lança campanha de prevenção às DSTs durante o período de carnaval

Com o objetivo de promover maior sensação de segurança aos foliões, a Polícia Militar do Acre (PMAC) vai empregar 1214 policiais militares e 47 viaturas para realizar o policiamento no período carnavalesco em todo o estado. O planejamento estratégico foi apresentado na manhã desta quarta-feira, 27.

Todas as unidades operacionais, inclusive os batalhões especializados – Policiamento de Trânsito (BPTran), Ambiental (BPA) e de Operações Especiais (Bope) – , além de efetivo dos setores de direção e apoio administrativo, estarão empenhadas nos eventos, o que soma 462 policiais a mais na ruas.

Somente na capital, estão previstos 12 pontos de realização da festa popular. Entre eles, os bairros Manoel Julião, Bosque, Cidade do Povo, Vila Ivonete, Conjunto Esperança, e ainda Vila do V e Porto Acre.

“Mesmo não havendo comemoração oficial do carnaval esse ano, o período gera uma demanda de efetivo, que será prontamente disponibilizado. Policiais que trabalham no administrativo e mesmo os de folga, serão mobilizados”, informa o tenente coronel Luciano Dias, comandante do Policiamento Operacional da Capital (CPO I).

Policiamento no interior

No interior, estão previstos festejos em grande parte dos municípios. Na Regional do Alto Acre, em Xapuri, Brasileia, Acrelândia e Capixaba e no Vale do Juruá em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Feijó e Porto Walter. O policiamento será realizado nos mesmos moldes da capital.

Segundo o tenente coronel Douglas Thomaz, comandante do Policiamento Operacional III (CPO III), todas as unidades da área, com o apoio do Bope e do Trânsito, irão trabalhar para preencher a demanda do carnaval. “Ainda hoje iniciamos as operações nas BR’s e nos ramais, visando a fiscalização dos veículos que irão trafegar nesse período”, disse o oficial.

Ascom-PM/AC.