Réu é condenado por matar jovem em lanchonete ao “brincar” de roleta russa

O Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco condenou Antônio Marcio Batista de Oliveira, autor do disparo de arma de fogo, que matou o jovem Leanderson Rodrigues Soares, em uma lanchonete de Rio Branco. Ele responde por homicídio simples e deve cumprir uma pena de sete anos, seis meses e 12 dias, em regime inicial fechado.

Segundo os autos, houve dolo eventual, já que o agente aceitou o risco provocado pelo disparo contra a vítima, na mesma medida, a vítima contribuiu para a ocorrência do delito, pois aceitou fazer parte da “roleta russa”.

A brincadeira de roleta russa foi confirmada por todas as testemunhas do Processo n° 0002593-68.2018.8.01.0001, que estavam na lanchonete localizada no Ramal Garapeira, onde ocorreu o crime.

Antônio confessou o delito e é possuidor de maus antecedentes. Em 2017, foi preso em flagrante por receptação, quando conduzia camionete roubada com destino à cidade boliviana. Ele está preso cautelarmente pelo homicídio desde maio de 2018, por isso não terá direito de recorrer em liberdade.

