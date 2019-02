Publicados os resultados finais dos processos seletivos simplificados da Seduc

Foram publicados os resultados finais dos processos seletivos simplificados destinados a contratação temporária de professores e assistentes educacionais para atuarem nas unidades da rede pública estadual. A informação é da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEDUC).

Os editais foram publicados na edição do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quarta-feira, dia 27, na seguinte ordem: cargo, município, número de inscrição, nome do candidato e nota, em ordem de classificação. Abaixo, também é possível acessá-los.

Os resultados individuais podem ser consultados na página da banca organizadora dos certames, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), por meio do endereço eletrônico www.ibade.org.br.

RESULTADOS

–Asas da Florestaria

–Peem e Poronga

–Educação de Jovens e Adultos

–Centro de Estudo de Línguas

–Educação Especial

–Ensino Regular