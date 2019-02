No Acre, Ensino Médio terá carga horária diferente em 2019; confira a mudança

O Acre terá, a partir de agora, uma nova carga horária para o Ensino Médio em Tempo Integral e Ensino Médio Regular Diurno. As escolas integrais terão o período anual de aulas ampliado para mil horas e o Ensino Médio Diurno adotará o módulo/aula de 60 minutos. Confira aqui a mudança.

As novas matrizes serão adotadas no início do ano letivo de 2019. Além da ampliação da carga horária nas escolas integrais, há também uma alteração na disciplina Projeto de Vida. Essas mudanças, porém, só serão aplicadas nas turmas de 1° ano das dez unidades de Ensino em Tempo Integral do Estado, conforme a orientação do governo federal.

“São políticas educacionais que vêm sendo discutidas, em âmbito nacional, para aumentar a permanência do aluno na escola e melhorar a qualidade do ensino”, explica a diretora de Ensino da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Denise Santos.

Sobre a mudança no módulo/aula do Ensino Médio regular, a diretora explica que essa é apenas um ajuste à legislação educacional. Até o ano passado, essas unidades adotavam o módulo de 50 minutos, porém a lei já determinava a hora aula de 60 minutos.

“É importante ficar bem claro que a única coisa que vai mudar é a organização e a disposição dos horários. As alterações não vão de encontro às leis trabalhistas. Nenhum professor vai trabalhar horas a mais, é somente uma redistribuição da carga horária e do tempo dele na escola”, enfatiza Santos.

Agência de Noticias do Acre.