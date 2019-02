Gladson viaja para Brasília e Rocha assume o comando do Acre

Com a escolha da acreana Raíssa Barbosa como musa da escola de samba Unidos do Peruche, divulgada no último domingo, 24, a então rainha de bateria da escola, Stephanye Cristinne resolveu desistir da coroa. As especulações nos bastidores do carnaval de São Paulo indicam que a desistência da rainha de bateria teria sido motivada pela nomeação de Raíssa ao posto de musa.

A acreana Raíssa falou de sua relação com Stephanye. “Eu não a conhecia. Só a vi de longe em alguns ensaios. Não sei o real motivo da saída dela. Li o que ela escreveu no Instagram. Seria destaque em um carro alegórico e fui anunciada como musa de bateria no domingo. coincidência ou não, no mesmo dia ela desistiu de desfilar. Não esperava que acontecer algum ‘climão’. É uma pena que ela tenha desistido.”

Nas redes sociais, Stephanye se manifestou e esclarece que não tem um só motivo para deixar a agremiação. “Vale complementar que o motivo do meu desligamento não se trata de uma situação específica, mas várias”, postou.

De acordo com uma pessoa próxima a Stephanye, a nomeação de Raíssa Barbosa pode não ter sido o motivo da desistência, mas teria sido “a gota d’água”, uma vez que a rainha de bateria teria que dividir a corte de bateria com mais um nome e estaria e sentindo preterida.

PERUCHE EM 2019

No Carnaval deste ano, a Unidos do Peruche concorre ao título do Grupo de Acesso de São Paulo. A agremiação apresentará o enredo Nascem do ventre africano os valores do mundo. África, um passado presente no futuro da humanidade.

O desfile contará ainda com a estreia de Rita Cadillac como madrinha de bateria.

Com informações da Revista Quem.